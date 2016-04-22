Китай влил в финансовую систему страны еще $37 миллиардов

Народный банк Китая (центробанк) разместил на межбанковском рынке 240 млрд юаней ($37,02 млрд) при помощи операций обратного РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене). Соответствующее уведомление размещено на сайте центробанка.

Регулятор провел операции РЕПО сроком на семь дней и доходностью 2,25%. В Народном банке объясняют свои действия необходимостью поддержать "на приемлемом уровне" ликвидность на межбанковском рынке, сообщает ТАСС.

Эксперты отмечают рост активности ЦБ Китая на этой неделе. "В последние дни регулятор увеличил объем интервенций с целью нивелирования рисков, а также поддержания стабильной ситуации на рынке в целом", - сообщил аналитик инвестиционной компании Galaxy Securities Цзо Сяолэй.

Как отметил аналитик инвестиционной компании Dongfang Securities Ван Цзяньчэн, на этой неделе наступает срок погашения по операциям РЕПО на общую сумму 680 млрд юаней ($104,91 млрд). "По этой причине Народный банк Китая несколько дней подряд проводит масштабные вливания", - считает он.