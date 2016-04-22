Убыток работающих банков в первом квартале составил 8 миллиардов гривень

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 апреля 2016 года составил 8,011 млрд грн, что почти в 2 раза ниже показателя на 1 апреля предыдущего года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, всего на эту дату убытки получили 28 работающих банков на общую сумму 11,4 млрд грн, в том числе в марте с убытком сработали 44 банка на общую сумму 7,3 млрд грн, при этом 66% убытка приходится на 1 банк.

Одновременно 83 работающих банка в первом квартале получили прибыль на общую сумму 3,4 млрд грн, в том числе в марте с прибылью сработали 67 банков на общую сумму 1,2 млрд грн.

Нацбанк отметил, что основная доля убытков за первый квартал, или 6,1 млрд грн, сформирована в марте текущего года в результате значительных отчислений в резервы.

Доходы работающих банков за январь-март 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились на 28,9% - до 42,798 млрд грн, прежде всего, за счет убытка от торговли иностранной валютой и банковскими металлами, а также снижения процентных доходов.

Расходы в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также снизились - на 33,1%, до 50,809 млрд грн, что обусловлено прежде всего снижением объемов отчислений в резервы, в то время как процентные и административные расходы банков выросли.

Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 марта 2016 года составил 1,971 млрд грн, в том числе за февраль убыток составил 1,1 млрд грн, при этом почти весь убыток приходился на один банк.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.