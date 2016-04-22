Гройсман поручил правоохранительным органам разобраться с офшорами Данилюка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам разобраться с обвинениями в адрес министра финансов Александра Данилюка о наличии у него офшорных компаний. Об этом Гройсман сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Я считаю, что за все, что было сделано в предыдущие периоды (до назначения на должность - УНИАН), министр должен дать пояснения. Если этот ответ будет нарушать закон, министр примет свое решение. Но я бы хотел, чтобы НПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции - УНИАН) предметно разобралось. Вопрос ведь не в отставке, а в том, что если были нарушения, то за это надо нести ответственность», - сказал Гройсман.

При этом сам Данилюк подчеркнул, что все объяснения уже дал и в данный момент не имеет времени для того, чтобы разобраться с компаниями. Министр подчеркнул, что уже поручил юристам решить вопрос.

«Я уже дал пояснения. Я привлек юристов, чтобы они разобрались с ситуацией, потому что у меня на это нет времени. Я отвечу на этот запрос», - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что сейчас его приоритеты - восстановление сотрудничества с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, а также реформа Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный министр финансов Украины Александр Данилюк подвергся критике народных депутатов по поводу сокрытия аффилированных с ним офшорных компаний. Данилюк отрицал обвинения в коррупции и сокрытии капиталов в офшорах, а также утверждал, что не занимается предпринимательской деятельностью с 2010 года. Министр подчеркивал, что работал в бизнесе большую часть своей жизни, но делал это за границей, прозрачно и чисто.

Вместе с тем, позднее Данилюк признал, что фирмы есть, и он изменил свою декларацию, внеся в нее 2 компании, зарегистрированные на Кипре, и 1 - на Каймановых островах.