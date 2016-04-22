НБУ утвердил механизм выполнения банками санкций по "списку Савченко"

Национальный банк Украины обеспечил применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к организации, незаконному задержанию и заключению в Российской Федерации украинских граждан Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление регулятора №276, Нацбанк обязал банки в трехдневный срок предоставить сведения о наличии банковских счетов и остатков средств в отношении 84 физлиц, указанных в приложениях к соответствующему решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, введенному в действие указом президента Украины.

Кроме того, регулятор обязал банки ежемесячно предоставлять информацию по остаткам средств на этих счетах и о попытках проведения финансовых операций лицами, указанными в санкционном списке, и в пользу таких лиц.

Нацбанк отметил, что ограничительные меры в отношении этих лиц четко прописаны в решении СНБО персонально для каждого.

Также регулятор напомнил, что в октябре 2015 года разработал процедуру реализации банковской системой применяемых СНБО санкций и заверил, что контролирует их неукоснительное выполнение банковской системой.

Читайте такжеПолитически вопрос освобождения Савченко решен - адвокат

Как сообщал УНИАН, Совет нацбезопасности и обороны Украины 25 марта принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО своим указом 29 марта.

В санкционный список включены фамилии руководителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Следственного комитета РФ, прокуратуры, судейского корпуса, военнослужащих и других должностных лиц.

Впоследствии президент Украины Петр Порошенко поручил расширить санкционный список за счет граждан России, причастных к преследованию украинских граждан, в частности, крымских татар на временно оккупированной территории АР Крым.