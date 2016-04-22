Гривня продолжает укрепляться: на межбанке 25,35 за доллар

В пятницу, 22 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,25/25,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4870/28,5920 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3830 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 25,3105 грн/долл., к этому часу заключено 6 сделок на сумму 2,02 млн долл.