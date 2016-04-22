Украина и ЕС подписали соглашение о выделении 97 миллионов евро на децентрализацию

Средства предоставляются Украине на безвозмездной основе в следующих пропорциях: 90 млн евро от общей суммы предоставляет ЕС, 6 млн евро предоставит Германия и 1 млн евро - Польша. Программа будет действовать 4 года.

Церемония подписания документа состоялась в Киеве при участии вице-премьер-министра Геннадия Зубко и руководителя группы поддержки Украины Питера Вагнера.

Комментируя подписание документа, вице-премьер Зубко поблагодарил европейскую сторону за поддержку, которую почувствует каждый, поскольку предоставленные средства - это инвестиции в знания и возможности роста на региональном уровне. "Это первая масштабная поддержка со стороны ЕС и это признание успешности реформ", - сказал Зубко.

В свою очередь руководитель группы поддержки Украины отметил, что подписанный документ важен не только для Украины, но и также для Европы, поскольку речь идет об институциональных изменениях страны, укрепление позиций регионов.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин одобрил соглашение на своем первом заседании в новом составе 20 апреля. Как ожидается, 65 млн евро будут направлены на укрепление местных органов государственной власти, которые будут нести больше ответственности в рамках децентрализации, а остальная сумма пойдет на создание 600 центров предоставления админуслуг.