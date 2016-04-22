НБУ продолжает покупать валюту у банков – сегодня приобрел почти $25 миллионов

Национальный банк Украины на аукционе сегодня, 22 апреля, купил у банков 24,8 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,3683 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 28,1 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к этому часу продолжают удерживаться на уровне 25,25/25,35 грн/долл.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 25,3316 грн/долл., участники рынка заключили 213 сделок на сумму 74,66 млн долл.