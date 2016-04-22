Сделка Греции с кредиторами откладывается

Сделка между Грецией и кредиторами о расширении кредитования и изменении программы реформ в пятницу, 22 апреля, не ожидается, сообщает Газета.ru.

"Никакой сделки сегодня не ожидается", - сказал председатель совета министров финансов Еврозоны Йерун Дейсселблум.

Глава МВФ Кристин Лагард в свою очередь добавила, что предстоит еще многое сделать в этом направлении, и нужно продолжать работу.

"Мы еще не достигли результата", - отметила Лагард.

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Ранее глава Механизма финстабильности Клаус Реглинг заявил, что переговоры Греции с международными кредиторами могут завершиться в течение месяца.