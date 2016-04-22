На встрече стран G5 обсудят продление санкций против РФ
15:01, 22 апреля 2016Финансы
1836
Представители стран G5 на встрече 25 апреля планируют обсудить продление санкции против России.
REUTERS
Об этом сообщает bloomberg.com со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Великобритании Элен Бауэр, передает РИА «Новости» .
«Санкции должны быть продлены в июне, и это станет возможностью для заблаговременного обсуждения о выполнении скоординированных действий по этому вопросу», - сказала Бауэр.
Читайте такжеВ МИД Латвии заявили, что Евросоюз должен продлить санкции против России
Президенты Франции Франсуа Олланд и США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео Ренци 25 апреля проведут встречу в немецком Ганновере.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter