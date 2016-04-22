На встрече стран G5 обсудят продление санкций против РФ

Об этом сообщает bloomberg.com со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Великобритании Элен Бауэр, передает РИА «Новости» .

«Санкции должны быть продлены в июне, и это станет возможностью для заблаговременного обсуждения о выполнении скоординированных действий по этому вопросу», - сказала Бауэр.

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Президенты Франции Франсуа Олланд и США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео Ренци 25 апреля проведут встречу в немецком Ганновере.