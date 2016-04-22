Гройсман призвал Комитет по здравоохранению внести правки в законопроект о снижении цен на лекарства

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе «Часа вопросов к правительству».

«Депутаты должны внести очень важную коррективу в этот закон. А именно, речь идет о том, что лекарства должны быть не только зарегистрированные в США, Канаде, Японии, Австралии, Евросоюзе и Швейцарии, а и использоваться в этих странах… Пусть это будет депутатский законопроект. И мы это полностью поддерживаем. Я прошу единственно, на следующей пленарной неделе утвердить этот закон», - сказал Гройсман.

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При этом зампред Комитет по здравоохранению Олег Мусий напомнил, что депутаты разработали и уже утвердили законопроект № 2162-д, который определяет упрощенный порядок регистрации в Украине лекарственных средств, на которые компетентными органами стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Швейцарии и Японии выдано разрешение на ввод на рынок. В законопроекте предусмотрено упрощение регистрации для лекарств из этих стран, которые отсутствуют в государственном реестре Украины, но присутствуют в национальных формулярах и протоколах лечения указанных стран.