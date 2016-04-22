Украинскиим банкам разрешат трансформироваться в частные акционерные общества

Национальный банк Украины предлагает разрешить банкам, работающим в нашей стране как публичные акционерные общества, трансформироваться в частные акционерные общества.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на концепцию изменений в законодательство, утвержденную правлением регулятора 21 апреля.

Нацбанк считает нецелесообразным требовать сохранения типа публичного акционерного общества от банков, которые не намерены постоянно привлекать капитал на фондовой бирже, но при этом отмечает, что независимо от типа требования к корпоративному управлению банка и объема раскрытия информации должны быть сохранены на высоком уровне.

Утвержденная концепция предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" и Хозяйственный кодекс Украины, а также согласование некоторых норм Законов Украины "Об акционерных обществах" и "О ценных бумагах и фондовом рынке" с банковским законодательством.

Кроме того, Нацбанк намерен инициировать вопрос о применении максимально упрощенных регистрационных процедур для банков, которые примут решение изменить форму с публичной на частную, а также отменить плату за эти процедуры.

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Справка УНИАН. По состоянию на 1 марта в Украине насчитывалось 113 работающих банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности.

В соответствии с действующим Законом Украины "О банках и банковской деятельности" банки могут работать только в форме публичного акционерного общества или кооперативного банка. В настоящее время все банки, функционирующие в Украине, являются публичными акционерными обществами.