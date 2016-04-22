Автор "польского экономического чуда" обещает привлечь в Украину иностранных инвесторов

Новоназначенный представитель президента Украины в Кабмине Лешек Бальцерович обещает активно сотрудничать с западными инвесторами для представления достижений Украины на пути реформ.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и бывшим вице-премьер-министром и экс-министром финансов Словакии Иваном Миклошем, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Развитие Украины значительно лучше, чем картинка, которую рисуют об Украине. Я должен показать эти достижения, которые не всегда замечаются Западом", - сказал Бальцерович.

Он заверил, что одним из направлений его деятельности на новой должности будет активная работа с западными инвесторами и политиками для представления реальной ситуации в Украине и достижений страны на пути реформ.

В свою очередь Миклош подчеркнул, что Украина имеет значительный неиспользованный потенциал.

"Нашей целью будет не создание некой параллельной структуры, а помощь украинским реформаторам преодолеть проблемы. Будем работать", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 22 апреля назначил своим представителем в Кабинете министров экс-вице-премьера, экс-министра финансов Польши Бальцеровича. Также он назначен советником президента Украины и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.

Еще одним сопредседателем группы будет экс-вице-премьер Словакии Миклош, который одновременно будет руководить группой советников премьер-министра Украины.