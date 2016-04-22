Правительство будет активно использовать опыт реформ Польши и Словакии - Гройсман

Правительство Украины будет активно использовать опыт Польши и Словакии, наследовать их успехи и учитывать ошибки на пути реформ.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи, которую он провел вместе с главой государства Петром Порошенко с советником президента Украины, бывшим вице-премьер-министром Польши Лешеком Бальцеровичем и руководителем группы советников премьер-министра Украины, бывшим вице-премьером и министром финансов Словакии Иваном Миклошем, посвященной созданию Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине, сообщает правительственная пресс-служба.

Гройсман, в частности, отметил, что создаваемая Группа стратегических советников позволит "сформировать четкий план действий и шаги, которые обеспечат темпы и качество реформ, которых ждут украинцы, и стабильное развитие".

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По его словам, группа советников поможет определить, какие реформы нужно провести в стране, чтобы Украина вышла на качественно новый уровень.

Кроме того, он отметил важность тесного взаимодействия группы советников с украинской экспертной средой.

В свою очередь Бальцерович и Миклош отметили, что Украина имеет большой потенциал, который до сих пор должным образом не использовался. Они заявили, что хотели бы видеть украинских экспертов в Группе стратегических советников.

Гройсман отметил, что Миклош, как руководитель группы его советников, "будет возглавлять все реформаторские инициативы".

"Думаю, совместно мы сможем достичь успеха", - подчеркнул премьер-министр Украины.

Во встрече также приняли участие первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и министр финансов Украины Александр Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 22 апреля, назначил своим представителем в Кабинете министров экс-вице-премьера, экс-министра финансов Польши Бальцеровича. Также он назначен советником президента Украины и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.