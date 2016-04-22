Украина договорилась с Россией о продлении срока возражения против иска по "долгу Януковича"

Российская Федерация согласилась на просьбу Украины предоставить дополнительное время для подачи возражения против иска РФ в Высокий суд Лондона после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 миллиарда долларов, полученному в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

"Несмотря на недавние решительные заявления России, что она отказывается предоставить Украине дополнительное время для подачи возражения против иска, о котором ходатайствовала Украина, и этот вопрос должен решаться английским судом, накануне самого судебного заседания Россия, хоть и с опозданием, но все же полностью отказалась от этой позиции и согласилась предоставить дополнительное время, запрашиваемое Украиной", - сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, неоправданная начальная позиция России вынудила Украину обратиться в суд с официальным заявлением о продлении срока для предоставления возражения против иска, однако теперь украинская сторона с удовольствием констатирует, что Россия признала целесообразность продления такого срока во внесудебном порядке.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 миллиарда долларов, полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности "российского" долга.

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По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.