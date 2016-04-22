Украина договорилась с Россией о продлении срока возражения против иска по "долгу Януковича"
Россия согласилась предоставить Украине дополнительное время для подачи возражения против иска.
Российская Федерация согласилась на просьбу Украины предоставить дополнительное время для подачи возражения против иска РФ в Высокий суд Лондона после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 миллиарда долларов, полученному в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.
"Несмотря на недавние решительные заявления России, что она отказывается предоставить Украине дополнительное время для подачи возражения против иска, о котором ходатайствовала Украина, и этот вопрос должен решаться английским судом, накануне самого судебного заседания Россия, хоть и с опозданием, но все же полностью отказалась от этой позиции и согласилась предоставить дополнительное время, запрашиваемое Украиной", - сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
По информации Минфина, неоправданная начальная позиция России вынудила Украину обратиться в суд с официальным заявлением о продлении срока для предоставления возражения против иска, однако теперь украинская сторона с удовольствием констатирует, что Россия признала целесообразность продления такого срока во внесудебном порядке.
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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 миллиарда долларов, полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.
Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.
Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности "российского" долга.
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По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.