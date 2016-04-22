Парубий хочет до конца сессии выйти на выполнение всех обязательств перед МВФ

Парубий планирует до конца сессии составить детальный план законопроектов по сотрудничеству с МВФ. Об этом спикер сказал в интервью телеканалу "Рада".

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"Чтобы буквально каждый день было определено, когда мы принимаем за основу, когда принимаем в целом. Чтобы до конца сессии (в июле - УНИАН) мы могли выйти на выполнение всех наших обязательств в отношении сотрудничества с МВФ", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

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Сейчас идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинской властью и Советом директоров МВФ.