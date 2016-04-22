Парубий хочет до конца сессии выйти на выполнение всех обязательств перед МВФ
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что до конца сессии Рады необходимо выйти на выполнение всех обязательств по сотрудничеству с Международным валютным фондом.
Парубий планирует до конца сессии составить детальный план законопроектов по сотрудничеству с МВФ. Об этом спикер сказал в интервью телеканалу "Рада".
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"Чтобы буквально каждый день было определено, когда мы принимаем за основу, когда принимаем в целом. Чтобы до конца сессии (в июле - УНИАН) мы могли выйти на выполнение всех наших обязательств в отношении сотрудничества с МВФ", - сказал председатель ВР.
Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.
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Сейчас идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинской властью и Советом директоров МВФ.