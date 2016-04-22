Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,34 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2534,3646 (22 апреля – 2537,3655)

100 EUR – 2854,4548 (22 апреля – 2881,1785)

10 RUR – 3,8272 (22 апреля – 3,9021)

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,31/25,38 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5950/28,6600 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3850 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,3436 гривни/доллар, к этому часу заключено 439 сделок на сумму 228,16 миллиона долларов.