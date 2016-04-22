Активы банков Украины в марте снизились более чем на 2%

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за март текущего года снизились на 32 миллиарда гривень, или на 2,4%, - до 1,299 триллиона гривень по состоянию на 1 апреля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, с начала года активы работающих банков Украины выросли на 45 миллиардов гривень, или на 3,6%.

Общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, в марте снизились на 43 миллиарда гривень, или на 2,6%, - до 1,624 триллиона гривень на 1 апреля. С начала года рост общих активов составил 53 миллиарда гривень, или 3,4%.

Обязательства работающих банков Украины в марте снизились на 32 миллиарда гривень, или на 2,7%, - до 1,165 триллиона гривень, капитал вырос на 151 миллион гривень, или на 0,1%, - до 134,511 миллиарда гривень.

Также сообщается, что за март количество работающих банков в Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 2 - до 111 финансовых учреждений.

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Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль текущего года выросли на 38 миллиардов гривень, или на 2,9%, - до 1,331 триллиона гривень по состоянию на 1 марта.