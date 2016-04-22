НБУ отозвал лицензии еще у 2 банков

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковских лицензий и ликвидации банков "Софиевский" и "Петрокоммерц-Украина".

Как напомнил НБУ на своем сайте, решение об отнесении к категории неплатежеспособных в отношении банка "Петрокоммерц-Украина" было принято 17 марта 2016 года, банка "Софиевский" - 22 декабря 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 111 финансовых учреждений, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности.

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Всемирный банк в рамках мер украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.