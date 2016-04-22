В украинских банках в марте возросла доля иностранного капитала

Доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за март 2016 года выросла на 5,6 п.п. – до 48,8% на 1 апреля.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года доля иностранного капитала в работающих банках Украины выросла на 5,5 п.п.

Также сообщается, что количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за март выросло на 2 - до 43 финучреждений, в том числе 17 банков со 100% иностранным капиталом.

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Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за февраль 2016 года выросла на 0,4 п.п. – до 43,2% на 1 марта.