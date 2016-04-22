В случае провала политики нового Кабмина в Украине возможен реванш пророссийских сил - Stratfor

В случае провала политики нового Кабмина, Украина рискует отказаться от своего прозападного вектора развития, полагает американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor.

"Несмотря на новый старт, новое украинское правительство сталкивается со многими старыми проблемами. Парламент остается настолько политически разделенным, что назначение Гройсмана главой Кабмина зависело от нескольких внефракционных депутатов. Вместе с тем фракции "Самопомощь", "Радикальная партия" и "Батькивщина" решили не входить в коалицию", - говорится в сообщении.

Теперь, когда Яценюк и его партия больше не являются объектами общественного недовольства, в любом провале будут обвинять непосредственно Порошенко и его блок. Если страна по-прежнему не достигнет значительного экономического роста и успехов в политических реформах, позиции Порошенко и Гройсмана начнут слабеть, что может привести к досрочным парламентским выборам.

"Подобное развитие событий не только поставит под вопрос пакет помощи от МВФ и уже проведенные реформы, но и будет угрожать общему прозападному направлению, избранному Украиной несколько лет назад. Похожая ситуация сложилась после Оранжевой революции 2004 года, когда после широкой общественной поддержки радикальных прозападных реформ в Украине быстро наступило разочарование, что в конечном счете привело к избранию президентом Януковича", - подчеркивает статья.

Читайте такжеАналитики Bloomberg поставили Путину "двойку" за управление экономикой России

Издание отмечает, что потери территории и продолжающаяся война на востоке Украины не имеют аналогов в истории страны, настроив общественность категорически против возвращения в сателлитов России. Но тем не менее, это не гарантирует дальнейшее продолжение прозападной политики Украины.

"В конечном счете, именно экономические, политические и военные цели нового правительства в ближайшие месяцы определят дальнейшее будущее страны", - резюмируют аналитики.