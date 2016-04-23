Гройсман: необходимо "исключить человеческий фактор" из таможенной системы

Об этом он рассказал в интервью программе "Левый берег" с Соней Кошкиной.

"В условиях тяжелой экономической ситуации, когда пенсионерам трудно живется, когда нет возможности купить даже самые дешевые лекарства, садиться на потоки и грабить - это мародерство", - заявил Гройсман.

По его словам, в Украине на сегодняшний день есть проблемы с таможней, "где десятки миллиардов гривен не поступают в украинский бюджет", что связано с неидеальной таможенной системой. Однако правительство нашло выход из этой ситуации - "исключить человеческий фактор".

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"Вообще убрать человеческий фактор из определения таможенной стоимости при растаможивании. И второе - нужно создать систему случайного контроля. Я думаю, что мы сделаем все достаточно быстро", - отметил Гройсман, при этом он добавил, что инициативу поддержал Президент Петр Порошенко.

"Я хотел бы отдельно отметить систему государственных закупок ProZorro, которая практически сделала невозможными огромные потоки откатов - десятки миллиардов ресурсов. Поэтому эту систему нужно однозначно усовершенствовать", - заявил премьер.

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Как сообщал УНИАН, в ходе представления программы деятельности правительства Гройсман отметил, что реформа налоговой и таможенной сферы является для него одной из ключевых. В частности, Гройсман выступает за доработку системы управления рисками грузов на таможне и перевод ее работы в полностью автоматический режим.