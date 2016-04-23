Moody’s сохранило суверенный рейтинг России на "мусорном" уровне

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передает РБК.

Прогноз по рейтингу «негативный».

Решение не пересматривать его в сторону понижения эксперты Moody’s объяснили тем, что российская экономика продемонстрировала устойчивость в условиях падения цен на нефть в начале года, а также корректировка бюджета.

При этом прогноз сохранен как «негативный», поскольку эксперты посчитали медленным введение мер, который стали бы ответом на низкие темпы экономического развития. В Moody’s указали, что выборы в предстоящие два года помешают проведению непопулярных реформ.

Положительно сказался и тот факт, что годовой уровень инфляции снизился до 7,3% в марте по сравнению с 12,9% в конце прошлого года. В Moody’s предположили, что к концу года показатели инфляции будут примерно на этом же уровне, а к концу 2017 года рост цен может уменьшиться до 5% в годовом исчислении.

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Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-" с "негативным" прогнозом.