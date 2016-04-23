На "Хрещатик" была проведена преднамеренная атака - экс-глава банка

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил экс-председатель правления банка Дмитрий Гриджук, сообщают Украинские новости.

"После 18 марта было заметно постепенное уменьшение средств коммунальных предприятий, т.е. открытие счетов в других банках таких крупных КП, как "Киевпастранс", "Киевский метрополитен", "Житлоинвестбуд-УКБ", ГИОЦ, закрытие зарплатных проектов и др. Всего до конца марта было потеряно ресурсов в пределах 120 млн грн, что было на тот момент еще некритично. Но с 31 марта началась серьезная информационная атака на банк. Таким образом, уже с 1 апреля мы не по своей вине перестали принимать даже коммунальные платежи. Проблемы начали нарастать, как снежный ком…", - сказал Гриджук

По словам банкира, атака на банк была скоординированной.

"Скоординированность процессов, как и наличие явных свидетельств того, что в отношении банка была проведена информационная атака, действительно заставляют высказать предположение о преднамеренности происходящего", - отметил Гриджук.

Экс-глава "Хрещатика" опроверг заявления некоторых представителей НБУ, отметив, что и менеджмент, и акционеры предпринимали необходимые усилия для спасения банка.

"Банк (на момент введения временной администрации 5 апреля) находился в процессе закрытия объявленной эмиссии собственных акций, которая завершалась 12 апреля. В пределах программы реструктуризации уже были сделаны определенные шаги — перевод субдолга акционеров Киевской и Запорожской инвестиционных групп в размере 103 млн грн в акции банка. Это был первый взнос в закрытие эмиссии. Кроме того, буквально накануне введения временной администрации Запорожская инвестгруппа погасила ценные бумаги на 250 млн в нашем кредитном портфеле из той суммы, которая за ними числилась", - сказал Гриджук.

По его словам в НБУ "Хрещатиком" была подана и зарегистрирована программа оздоровления банка - программы капитализации и реструктуризации, новая бизнес-модель и предложения по достижению безубыточной деятельности. Дмитрий Гриджук подчеркнул, что акционеры предоставили гарантийные письма под эти программы.

Экс-глава банка также назвал необоснованной информацию о том, что якобы перед ведением временной администрации значительно вырос объем депозитов физлиц, подпадающих под выплаты Фонда гарантирования вкладов. По его словам, незначительное увеличение произошло лишь за счет выплаченных в конце месяца процентов по вкладам. Недостоверной является информация и о выведении залогов.

"Думаю, комментировать это даже не стоит, не говоря уже о несостоятельности и противозаконности заявлений некоторых чиновников", - заявил Гриджук.

Как утверждает банкир, давая комментарии в СМИ, НБУ почти вдвое завысил сумму кредитов, которые банк якобы выдал компаниям "связанных лиц". К примеру, в число "связанных" попал "Киевметрострой", которому "Хрещатик" выдал в общей сложности 258 млн грн.

>> Напомним, в связи с введением в «Хрещатик» временной администрации СМИ обвинили руководство НБУ в непрофессионализме и нарушении Закона «О банках и банковской деятельности». К 1 мая 2016 года должно было произойти увеличение регулятивного капитала банка до 1 млрд грн, что вдвое перекрывает установленный НБУ минимум. Как отметил, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко. банкротство банков — очень прибыльный бизнес, так как активы ликвидируемого банка подлежат продаже, которая проводится непрозрачно с использованием коррупционных схем.