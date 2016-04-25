Центробанк Китая ослабил юань к доллару до месячного минимума

Народный банк Китая в понедельник, 25 апреля, на фоне укрепления доллара ослабил курс юаня к доллару на 0,3%, что стало максимальным ослаблением c конца марта, передает ПРАЙМ.

Китайский ЦБ установил курс юаня на отметке 6,5120 за доллар, что на 222 пункта больше фиксинга 6,4898, установленного в минувшую пятницу.

Читайте такжеВ Китае установлен размер взятки, карающийся смертной казньюНародный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%. После обострившейся напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.