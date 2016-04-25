Фонд гарантирования начал ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Петрокоммерц-Украина" согласно решению Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финансового учреждения.

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Петрокоммерц-Украина" продлится два года - до 21 апреля 2018 года включительно, а ликвидатором банка на этот же период назначен Александр Гулей.

Фонд пообещал сообщить о начале выплат вкладчикам банка дополнительно на своем сайте и напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Также сообщается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации в газете "Голос Украины" объявления о начале его ликвидации, а удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных от продажи активов банка в установленной очередности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Петрокоммерц-Украина". Ранее, 18 марта, НБУ признал банк неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

Банк "Петрокоммерц-Украина" работал на рынке Украины с 1996 года и являлся небольшим финучреждением по объему активов. Основным акционером банка до проведения сомнительной сделки с его акциями в марте 2015 года являлся российский банк "Петрокоммерц", которому принадлежало 96,48% акций банка.

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На момент признания банка неплатежеспособным НБУ определил владельцами существенного участия в банке Ивана Шехавцова и Алексея Крупия, так как, независимо от формального владения, они осуществляли решающее влияние на его управление и деятельность в течение марта 2015 - февраля 2016 года.