"Ощадбанк" в первом квартале получил 112 миллионов прибыли

Государственный "Ощадбанк" в первом квартале 2016 года получил прибыль в размере 112 миллионов гривень, что на 25,2 миллиона гривень, или на 29%, больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, чистый процентный доход финучреждения за этот период составил 1,809 миллиарда гривень, чистый комиссионный доход – 477,9 миллиона гривень.

"Банк усиленно работает над поставленной целью – выходом на прибыльную деятельность. Успешно прошли квартал. Финансовый результат и консервативный подход к формированию резервов позволяют банку неуклонно придерживаться всех нормативов, установленных Национальным банком Украины", – прокомментировал результаты работы глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

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Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

В 2014 году "Ощадбанк" получил 8,5 миллиарда гривень убытка. Данные финансовой отчетности банка по итогам 2015 года пока не обнародованы.

В рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков, Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. В том числе приватизация двух крупнейших государственных банков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков.

Также в рамках стратегии "Ощадбанк" обязан выйти на безубыточную деятельность и достигнуть рыночных ориентиров по показателям прибыли, рентабельности капитала (ROE) и эффективности затрат (CIR) в среднесрочной перспективе, до 2019 года включительно.