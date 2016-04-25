Гривня продолжает укрепляться на межбанке

В понедельник, 25 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,32/25,36 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4210/28,5820 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3770/0,3800 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,3401 гривни/доллар, к этому часу заключено 37 сделок на сумму 12,4 миллиона долларов.