Кабмин восстановил право на доплаты для граждан, работающих в зоне отчуждения

Кабинет министров Украины с 1 января 2016 года восстановил право на доплаты для граждан, работающих в зоне отчуждения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина, это предусмотрено постановлением правительства от 20 апреля 2016 года №297.

"С целью урегулирования вопроса о восстановлении права граждан, работающих в зоне отчуждения, на установление доплат, внесены изменения в постановление Кабинета министров Украины от 10 сентября 2008 г. №831 "О доплатах лицам, работающим в зоне отчуждения". Это предусмотрено законом Украины "О внесении изменения в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" от 4 февраля 2016 года №987-VIII", - говорится в сообщении.

Размер такой доплаты указанным лицам составляет 150% минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года.

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Как сообщал УНИАН, профсоюзы предприятий зоны отчуждения Чернобыльской АЭС поддержали решение правительства о возобновлении доплат работникам за опасные условия работы в зоне, которые были отменены с января текущего года.

В зоне работают почти 11 тыс. человек, которые должны получать соответствующие надбавки. Из них 6,5 тысячи составляют рабочие госпредприятий, которые работают в соответствии с государственными программами, в том числе 2,5 тысячи рабочих самой Чернобыльской АЭС. Остальные 4,5 тысячи – работники других государственных предприятий, которые занимаются обслуживанием зоны отчуждения и живущих там людей. К ним относятся обслуживающий персонал, пожарные и правоохранители, медики и прочие.

Представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации профсоюза Николай Тетерин выразил обеспокоенность намерениями правительства отменить право на льготную пенсию работникам зоны отчуждения. Он сообщил, что сейчас профсоюзы проводят переговоры с Министерством социальной политики, чтобы остановить этот процесс.