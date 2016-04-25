НБУ продолжает запасаться валютой: купил у банков почти $64 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 25 апреля, купил у банков 63,6 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,3499 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 71,1 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 продолжали удерживаться на уровне 25,32/25,36 грн/долл.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к 12:30 установился на уровне 25,3275 грн/долл., участники рынка заключили 113 сделок на сумму 35,57 млн долл.