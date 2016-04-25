"Райффайзен Банк Аваль" получил 683 миллионов прибыли

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов, "Райффайзен Банк Аваль", в первом квартале 2016 года получил 683,099 миллиона гривень чистой прибыли против 1,634 миллиарда гривень убытка за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала года активы банка выросли на 2,6% - до 52,583 миллиарда гривень, обязательства – на 1,5%, до 45,632 миллиарда гривень, собственный капитал – на 10,9%, до 6,950 миллиарда гривень.

Ранее "Райффайзен Банк Аваль" сообщал, что по итогам 2015 года получил чистый убыток на уровне 1,443 миллиарда гривень, что в 2,6 раза меньше убытка по итогам предыдущего года на уровне 3,806 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. "Райффайзен Банк Аваль" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе "Райффайзен Банк Интернациональ" (Австрия).

В марте этого года крупнейший международный финансовый инвестор в Украине Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировал 30% акций "Райффайзен Банка Аваль" в результате докапитализации банка на 3,15 миллиарда гривень, или 122 миллионов евро.