UniCredit Bank закончил квартал с прибылью 97 миллионов гривень

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов, UniCredit Bank («Укрсоцбанк»), в первом квартале 2016 года получил 96,789 млн грн чистой прибыли против 1,6 млрд грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы снизились на 4% - до 52,041 млрд грн, обязательства – на 5,6%, до 38,207 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,7% - до 13,834 млрд грн.

Ранее банк сообщал, что за 2015 год, по предварительным данным, получил 3,225 млрд грн убытка, что на 154,056 млн грн, или на 4,6%, ниже показателя за предыдущий год.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.

В январе этого года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Закрытие сделки ожидается в 2016 году. После ее завершения планируется объединение банка в течение нескольких лет с «Альфа-Банком» (Украина).

В конце февраля UniCredit Bank сообщил, что по итогам проведенного стресс-тестирования и в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана обязался увеличить свой капитал на 10,645 млрд грн, в том числе на 3,793 млрд грн уже до 1 апреля. Предыдущее увеличение капитала на 500 млн долл. состоялось весной 2015 года.