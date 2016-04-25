На Львовщине уже 66 официальных миллионеров

Как сообщает zik.ua, наибольшее количество из представленных деклараций составляют:

- 2429 деклараций подано гражданами, которые получили доход в виде наследства. Сумма задекларированных доходов составляет 347,5 млн гривен;

- 769 деклараций с доходами от сдачи имущества в аренду. Сумма задекларированных доходов составляет 34,7 млн гривен;

- 374 деклараций подано гражданами, которые получили доход от продажи движимого и недвижимого имущества. Сумма задекларированных доходов составляет 117,4 млн гривен.

По результатам проведенных перерасчетов 3174 гражданам подлежит дополнительно к уплате 23,3 млн грн налога на доходы физических лиц и 5,5 млн грн военного сбора.

66 граждан задекларировали полученные доходы в сумме свыше 1 млн грн. Сумма задекларированных доходов составляет 173,8 млн гривен.

Гражданами, которые согласно законодательству имеют право на получение налоговой скидки, подано 7959 декларации. К возврату из бюджета в результате использования права на налоговую скидку подлежит 9,6 млн гривен.

Как сообщал УНИАН, к середине марта украинцы уже задекларировали более 8 миллиардов гривень дохода, среди них 903 миллионера.