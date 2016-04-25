Торговый оборот между Ираном и Украиной после отмены санкций может возрасти в несколько раз - посол

Об этом сказал посол Ирана в Украине Мохаммад Бехешти-Монфаред на пресс-конференции в Киеве.

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"Однозначно, это решение положительно повлияет на наши отношения. Это решение должно было быть принято гораздо раньше. Мы надеемся на скорейшее принятие этого решения и снятие санкций... Торговый оборот между странами может увеличиться в несколько раз", - отметил посол.

Напомним, в среду, 27 апреля, Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос отмены санкций в отношении Ирана, которые из-за ядерной программы этой страны Украина ввела 11 лет назад вслед за США, Евросоюзом и другими странами.

Как сообщал УНИАН, Иран заинтересован в поставках украинской агропродукции и готов предложить Украине альтернативу в поставах углеводородов, а также предлагает совместное использование новых транспортных коридоров на востоке.

Украина в 2016 году планирует возобновить сотрудничество с Ираном в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах после 11-летнего перерыва из-за санкций. В мае-июне в Тегеран поедет торговая миссия Украины.