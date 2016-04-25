Гривня закрыла межбанк на уровне 25,35 за доллар

В понедельник, 25 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,30/25,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4920/28,5460 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3830 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3389 грн/долл., к этому часу заключена 451 сделка на сумму 375,26 млн долл.