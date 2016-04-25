Украинская "дочка" Альфа-Банка закончила квартал с убытком 537 миллионов

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов, «Альфа-Банк» (Украина), в первом квартале 2016 года получил 536,849 млн грн убытка, что на 23,1% больше убытка за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала года активы банка снизились на 7,2% - до 39,304 млрд грн, обязательства – на 6,4%, до 37,216 млрд грн, собственный капитал – на 20,4%, до 2,088 млрд грн.

Данные годовой отчетности банка за 2015 год пока не обнародованы.

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Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

В январе этого года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Закрытие сделки ожидается в 2016 году. После ее завершения планируется объединение банка в течение нескольких лет с «Альфа-Банком» (Украина).