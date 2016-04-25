Нацбанк отнес валюты стран Евросоюза и Китая к категории свободно конвертируемых

Национальный банк Украины обновил классификатор иностранных валют и банковских металлов, который не менялся с 2005 года, расширив перечень первой группы классификатора (свободно конвертируемые и широко используемые валюты) за счет валют стран-членов Европейского Союза, не входящих в зону евро.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №269, вступающее в действие с 4 мая, в первую группу классификатора включены болгарский лев, польский злотый, румынский лей, хорватская куна, чешская крона, венгерский форинт.

Также НБУ включил в группу свободно конвертируемых валют юань жэньминьби, который войдет в перечень резервных валют Международного валютного фонда с 1 октября 2016 года.

Кроме того, в первую группу вошли валюты, которые активно торгуются на мировых торговых площадках, но ранее принадлежали к другим группам. Среди таких валют вона Южной Кореи, доллар Гонконга, мексиканское песо, новозеландский доллар, новый израильский шекель, сингапурский доллар.

Одновременно регулятор перевел из первой во вторую группу классификатора валют (свободно конвертируемые не широко используемые валюты) исландскую крону.

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В результате, как отметил НБУ, численность валют в первой группе выросла до 24 с 11, а также в эту группу по-прежнему входят специальные права заимствования (СПЗ) и четыре банковских металла (золото, серебро, платина, палладий).

По оценкам регулятора, расширение перечня первой группы классификатора валют упростит процесс осуществления инвестиций из стран ЕС, где используются эти валюты. Кроме того, это расширит возможности по обмену валют на наличном рынке и торговле на межбанковском валютном рынке.

НБУ напомнил, что на валюту из первой группы классификатора будут распространяться требования по обязательной продаже, но при этом отметил, что не ожидает существенного влияния на операции бизнеса, поскольку с начала 2016 года 93% всех валютных поступлений в страну осуществляются в долларах США и евро.

Что касается юаня жэньминьби, то Нацбанк отметил, что может добавить его в состав валют, из которых формируются международные резервы Украины, после включения этой валюты в состав резервных валют МВФ.

Также сообщается, что обновленный классификатор сохранил разделение валют на три группы: 1 - свободно конвертируемые валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям, продаются на главных валютных рынках мира и разрешаются для осуществления инвестиций в Украину, а также банковские металлы; 2 - свободно конвертируемые валюты, которые широко не используются для осуществления платежей по международным операциям и не продаются на главных валютных рынках мира; 3 - неконвертируемые валюты.