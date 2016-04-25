Доноры чернобыльских проектов готовы выделить Украине почти €88 миллионов

Страны «Большой семерки» совместно с одним из основных кредиторов Украины Европейским банком реконструкции и развития, а также другими донорами готовы выделить Украине порядка 87,5 млн евро на реализацию проектов по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, включая проекты по объекту «Укрытие», а также по достройке хранилища отработавшего ядерного топлива "сухого типа".

Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщили президент ЕБРР Сума Чакрабарти и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми.

«Я рад сообщить, что совет директоров ЕБРР принял решение выделить дополнительно 40 млн евро на «чернобыльские» проекты», - сказал Чакрабарти. Он добавил, что соглашение о выделении средств будет подписано с правительством Украины завтра, 26 апреля. При этом Чакрабарти подчеркнул, что общий вклад ЕБРР в «чернобыльские» проекты, сделанный за все время сотрудничества, составит порядка 750 млн евро.

В свою очередь посол Японии – страны, председательствующей на данный момент в «Большой семерке» - отметил: «Мы также хотим сообщить, что доноры «семерки» готовы выделить 45 млн евро. Еще порядка 2,5 млн евро мы готовы привлечь от других доноров».

Присутствовавший на брифинге премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил мировое сообщество за предоставленную помощь. «Мы получили солидарную поддержку мирового сообщества», - сказал глава правительства.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко, также принявший участие в брифинге, подчеркнул, что привлеченные средства закрывают тот недостаток финансирования, который испытывала Украины по «чернобыльским» проектам, особенно по достройке сухого хранилища.

«Сегодня было оглашено о первых взносах… Потом должны быть подтверждены взносы доноров, которые присоединяются к этому счету, но им нужно согласовать это со своими странами. Но самое главное было объявлено, что дефицит средств у нас закрыт», - сказал Зубко.

Он напомнил, что в целом Украине требовалось порядка 105 млн евро. В основном эти средства требовались на достройку хранилища отработавшего ядерного топлива "сухого типа" (ХОЯТ-2), на которое будет вывозиться топливо с 1-3 блоков Чернобыльской АЭС. Ввод в эксплуатацию ХОЯТ-2 запланирован на конец 2017 года.

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Справка УНИАН. Украина привлекает донорскую помощь для реализации "чернобыльских" проектов с 1993 года. Одним из ключевых партнеров нашей страны в этой сфере является ЕБРР. Под эгидой банка сформирован Счет ядерной безопасности. Средства в него вкладывают Бельгия, Канада, Дания, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Россия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты Америки.