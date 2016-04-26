Система платежей SWIFT предупредила клиентов о "множестве киберинцидентов"
Система платежей SWIFT предупредила своих клиентов, что ей известно о множественных «киберинцидентах», и выпустила обязательное обновление клиентского программного обеспечения.
Международная межбанковская система передачи информации SWIFT предупредила своих клиентов об имевших место множественных «киберинцидентах», сообщает Reuters со ссылкой на уведомление компании, разосланное клиентам.
Ранее стало известно, что хакеры, укравшие $81 млн у Центрального банка Бангладеш, могли воспользоваться уязвимостью в системе SWIFT, передает РБК.
«SWIFT известно о множестве недавних киберинцидентов, в которых злоумышленники, действовавшие внутри системы или снаружи, сумели отправить сообщения SWIFT из бэк-офисов финансовых учреждений, персональных или рабочих компьютеров, подключенных к локальному интерфейсу сети SWIFT», — говорится в уведомлении. О жертвах или убытках этих киберинцидентов SWIFT в своем уведомлении не сообщила.
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Кроме того, по данным Reuters, в понедельник SWIFT также выпустила обновление своего программного обеспечения, используемого банками для получения доступа к системе. Компания сообщила клиентам, что обновление должно быть установлено до 12 мая.
«Мы сделали обновление программного обеспечения интерфейса Alliance обязательным, поскольку оно предназначено для помощи банкам в определении ситуаций, когда злоумышленники пытаются скрыть свои следы — были ли эти действия выполнены вручную или при помощи вредоносного ПО», — заявила пресс-секретарь SWIFT Наташа Детеран.