Нацбанк Беларуси снижает ставки по вкладам и кредитам, а также по рефинансированию

1 мая ставка рефинансирования Национального банка Беларуси будет снижена с 24% до 22% годовых, передают "Белорусские новости" со ссылкой на решение от 25 апреля правления и комитета по монетарной политике Нацбанка.

Это - второе снижение ставки рефинансирования в текущем году. 1 апреля ставка рефинансирования была снижена на один процентный пункт — с 25% до 24%.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что Беларусь не будет "мальчиком на побегушках" у РоссииТакже 1 мая снижаются ставки по операциям Национального банка: по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков — с 30% до 27% годовых; ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков — с 16% до 15% процентов годовых.

Кроме того, с 1 июня уменьшаются ставки по вкладам и кредитам.

Данные решения Нацбанка направлены на снижение величины превышения номинальными процентными ставками уровня фактической и прогнозируемой инфляции, отмечается в сообщении регулятора.