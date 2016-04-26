Нацбанк отметил небольшой рост ВВП Украины в первом квартале

Экономика Украины, по оценкам Национального банка Украины, продолжила восстановление в первом квартале 2016 года, по результатам которого зафиксирован незначительный прирост ВВП в годовом измерении, что соответствует прогнозам регулятора.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на его сайте.

Согласно документу, НБУ оставил без изменений свой прогноз роста реального ВВП в 2016 году на 1,1% и на 3% - в 2017 году. В то же время, как отметил регулятор, предположения о ценовой конъюнктуре на мировых товарных рынках улучшены, но их влияние может быть нивелировано ухудшением деловых ожиданий и настроений инвесторов на фоне роста политической неопределенности в первом квартале и задержки с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом.

Также в отчете отмечается, что в первом квартале 2016 года, как и ожидалось, продолжалась тенденция к замедлению потребительской инфляции в Украине благодаря сдержанной монетарной и фискальной политике, низким мировым ценам на сырьевые товары и стабилизации инфляционных ожиданий.

В этой связи НБУ оставил прогнозные показатели инфляции неизменными - 12% на конец 2016 года и 8% на конец 2017 года. Базовая инфляция, по прогнозам регулятора, также остается на уровне предыдущего прогноза – 9,1% на конец 2016 года. При этом, как отметил НБУ, риски прогноза инфляции на 2016 год сместились в сторону ее снижения.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

Данные по динамике ВВП Украины в первом квартале пока не обнародованы, однако, по оценкам экспертов, рост реального ВВП в первом квартале составил около 1% в измерении год к году. Эти оценки основаны на статистике промпроизводства за март, согласно которой в Украине второй месяц подряд зафиксирован рост промпроизводства, однако в марте этот рост замедлился до 4,8% с 7,6%, зафиксированных месяцем ранее.