Рубль и российские индексы открыли торги обвалом
Доллар держится выше отметки 66 рублей.
Российский рубль на открытии торгов во вторник, 26 апреля, снижается после роста накануне.
По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 13 коп. и составил 66,70 руб.
Курс евро укрепился на 10 коп. и составил 75,10 руб.
Читайте такжеРасходы россиян упали до исторического минимумаРоссийский фондовый рынок во вторник также открылся падением.
Индекс ММВБ упал на 0,06% и составил 1954,37 пункта.
Индекс РТС снизился на 0,28%, до 925,05 пункта.
Между тем, как сообщал УНИАН, фьючерсы на нефть выросли в ходе торгов вторника, поддерживаемые слабым долларом и потоком новых денежных вливаний в рынок, однако аналитики предупреждают, что фундаментальные показатели остаются слабыми на фоне разгорающейся борьбы за покупателя на Ближнем Востоке.
Так, Brent торгуется вблизи отметки $44,57 за баррель, на 0,20 процента выше уровня предыдущего закрытия, WTI подорожала на 0,19 процента - до $42,72 за баррель.