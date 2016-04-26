Рубль и российские индексы открыли торги обвалом

10:26, 26 апреля 2016
Финансы
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Доллар держится выше отметки 66 рублей.

REUTERS

Российский рубль на открытии торгов во вторник, 26 апреля, снижается после роста накануне.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 13 коп. и составил 66,70 руб.

Курс евро укрепился на 10 коп. и составил 75,10 руб.

Читайте такжеРасходы россиян упали до исторического минимумаРоссийский фондовый рынок во вторник также открылся падением.

Индекс ММВБ упал на 0,06% и составил 1954,37 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,28%, до 925,05 пункта.

Между тем, как сообщал УНИАН, фьючерсы на нефть выросли в ходе торгов вторника, поддерживаемые слабым долларом и потоком новых денежных вливаний в рынок, однако аналитики предупреждают, что фундаментальные показатели остаются слабыми на фоне разгорающейся борьбы за покупателя на Ближнем Востоке.

Так, Brent торгуется вблизи отметки $44,57 за баррель, на 0,20 процента выше уровня предыдущего закрытия, WTI подорожала на 0,19 процента - до $42,72 за баррель.

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