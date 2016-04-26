Государственный "Укрэксимбанк" за квартал сократил убыток в 3,5 раза - до 1,3 миллиарда

Государственный «Укрэксимбанк» в первом квартале 2016 года получил 1,357 млрд грн убытка, что в 3,5 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала текущего года его активы выросли на 11,3% - до 157,251 млрд грн, обязательства - на 5,7%, до 152,609 млрд грн.

Собственный капитал банка на конец первого квартала составил 4,641 млрд грн, в то время как на начало года показатель был отрицательным – «минус» 3,127 млрд грн.

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Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.

В январе-сентябре 2015 года банк получил 8,330 млрд грн убытка. Данные годовой финансовой отчетности пока не обнародованы.

В рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. В том числе приватизация «Укрэксимбанка» начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций банка.

В долгосрочной перспективе государство будет рассматривать возможность полной приватизации банков, при этом решение об объеме и сроках продажи будет принято Кабинетом министров не позднее конца 2020 года.

27 января Кабинет министров принял решение о докапитализации «Укрэксимбанка» на 9,32 млрд грн - до 31 млрд грн.