Нацбанк: бюджетный дефицит без "Нафтогаза" ожидается на уровне 3,4% ВВП

Национальный банк Украины прогнозирует уровень дефицита сектора общегосударственного управления, без учета НАК «Нафтогаз Украины» и рекапитализации банков, по итогам 2016 года около 3,4% ВВП.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на его сайте.

По прогнозам НБУ, государственный и гарантированный государством долг в текущем году не превысит 84% ВВП.

Нацбанк полагает, что фискальная политика в 2016 году будет оставаться сдержанной, а необходимость направления 4,6% ВВП бюджетных средств на обслуживание долга при наличии ограничений по размеру общего дефицита вынудит свести сводный бюджет с положительным первичным сальдо в размере более 1% ВВП.

Также регулятор отметил, что существенное снижение перечислений прибыли НБУ в казну (38 млрд грн или 1,7% ВВП против 3,1% ВВП в прошлом году), а также почти двукратное снижение поступлений от налогов с международной торговли в результате отмены дополнительного импортного сбора снижает ресурсную базу бюджета на 2% ВВП. Однако рост других налоговых поступлений, в среднем на 16%, позволит компенсировать эти потери и удерживать дефицит сводного бюджета в пределах 3% ВВП.

Читайте такжеНацбанк отметил небольшой рост ВВП Украины в первом квартале

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины в феврале выполнен с дефицитом 4,9 млрд грн, что обусловило формирование кумулятивного дефицита по итогам января-февраля на уровне 2,4 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец февраля составила 64,35 млрд долл., что на 1,8%, или на 1,16 млрд долл., ниже показателя на начало года. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец февраля составила 1,741 трлн грн, что на 10,7%, или на 168,76 млрд грн, больше показателя на начало года.

Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд грн, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 млрд грн. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство. Впоследствии министр финансов Наталия Яресько заявляла, что ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не имеет каких-либо замечаний к утвержденному госбюджету.