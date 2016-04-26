Гривня продолжает укрепляться – на межбанке 25,32 за доллар
12:58, 26 апреля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5390/28,5930 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,3173 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 26 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,27/25,32 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5390/28,5930 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,3173 грн/долл., к этому часу заключено 229 сделок на сумму 119,93 млн долл.
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