Нацбанк ожидает $1,2 миллиарда профицита платежного баланса по итогам года

Национальный банк Украины ожидает, что профицит сводного платежного баланса в 2016 году составит около 1,2 млрд долл., что вместе с поступлениями от Международного валютного фонда позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 млрд долл., или 4,7 месяца импорта будущего периода.

Как говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на его сайте, в 2017 году прогнозируется дальнейший рост международных резервов до 22,6 млрд долл., или 5,3 месяца импорта будущего периода, благодаря профициту сводного платежного баланса в 1,6 млрд долл. и дальнейшим поступлениям кредитов от МВФ.

В документе отмечается, что прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2016 году остался почти неизменным – 2,3 млрд долл., поскольку рост отрицательного сальдо товарного баланса будет компенсирован более высокими поступлениями частных денежных переводов, а также запланировано существенное снижение импорта природного газа.

В 2017 году прогноз текущего счета платежного баланса также остался почти без изменений - дефицит сократится до 1,8 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в феврале текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом 74 млн долл., что в 10 раз меньше дефицита по итогам февраля 2015 года на уровне 743 млн долл.

С начала года, за январь-февраль, сальдо платежного баланса является положительным и составляет 46 млн долл., в то время как за аналогичный период предыдущего года платежный баланс был сведен с дефицитом на уровне 1,633 млрд долл.