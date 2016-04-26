Для заказчиков госзакупок в системе Prozorro запущен еще один информресурс

Министерство экономического развития и торговли запустило информационный ресурс infobox.prozorro.org, призванный облегчить работу заказчиков в системе электронных государственных закупок Prozorro, сообщила пресс-служба министерства.

На ресурсе представлено описание подробного алгоритма размещения заказа в Prozorro, а также библиотека примерных спецификаций, которые дают возможность заказчикам не составлять спецификации заказов с нуля.

"Сейчас Infobox уже содержит огромное количество материала, наработанного командой Prozorro. Однако мы активно его наполняем и планируем в значительной степени его расширить. Призываю всех государственных заказчиков периодически посещать ресурс и искать на нем ответы на вопросы по работе с Prozorro. Первая волна полного перехода на электронные закупки стартовала уже 1 апреля, а до конца года все закупки перейдут в электронный формат. Поэтому не медлите и учитесь пользоваться системой. Все инструменты для этого у вас есть", - отметила заместитель директора госпредприятия "Внешторгиздат", которому международная организация Transparency International передала права на Prozorro, Надежда Бигун.

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Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro попала в список номинантов международной премии в сфере закупок Procurement Awards.

Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Система Prozorro работала в пилотном режиме с февраля прошлого года и обработала чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.