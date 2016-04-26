В Люксембурге начался суд по делу о крупнейшей утечке документов до ''панамских архивов''

Трое мужчин предстали перед судом во вторник в Люксембурге по обвинениям в утечке тысяч конфиденциальных документов, раскрывающих корпоративные налоговые соглашения.

Об этом сообщает ВВС.

Так называемый скандал LuxLeaks пролил свет на то, как маленькая страна помогла гигантским компаниям сократить свои глобальные налоговые расходы.

Перед судом предстанут два бывших сотрудника известной компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и журналист. Это была крупнейшая подобная утечка документов до недавнего скандала с "панамским архивами".

Антуан Дельтур, бывший аудитор в компании PwC, обвиняется в передаче информации о клиентах французскому журналисту Эдуарду Перрену, который первым опубликовал историю.

Дельтуру грозит обвинение в краже, раскрытии коммерческой тайны, нарушении профессиональной тайны и отмывании денег.

Рафаэль Алэ, другой бывший сотрудник PwC, подозревается в другом инциденте с утечкой документов, но ему грозят те же обвинения. Журналист Перрен обвиняется в соучастии.

В деле оказались замешаны 340 крупнейших национальных и транснациональных компаний всего мира. Считается, что при поддержке люксембургской власти, они создали сложную схему уклонения от налогов, сокращая в некоторых случаях выплаты всего до 1%, передает "Европейская правда".

Тень скандала пала и на председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который в свое время был министром финансов и премьер-министром Люксембурга.

В 2014 году из-за утечки информации стало известно о сотнях компаний, получивших значительные налоговые льготы от властей Люксембурга.