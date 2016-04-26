В России новая проблема - стремительный рост обналичивания через электронные кошельки

Обналичивание денег через электронные кошельки приобрело в РФ серьезные масштабы, это - опасная и сложная проблема, заявил зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин, передает РИА "Новости".

"Несмотря на сокращение объемов, по-прежнему беспокоит обналичка. В первую очередь сейчас новое направление — использование электронных кошельков. Я имею в виду новое направление по масштабам. Давно уже, конечно, используются электронные кошельки, но сейчас отмечаем серьезные масштабы", - отметил Скобелкин.

Читайте такжеСоветник Путина подсчитал, сколько российских денег находится в офшорах"На сегодняшний день, с нашей точки зрения, это является наиболее опасным и сложным для выявления инструментов. Мы работаем с министерством и связи, и Росфинмониторингом. У нас создано специализированное подразделение, которое занимается этим вопросом. Это - серьезная проблема", - заявил он.

Электро́нный кошелек - смарт-карта или другой электронный носитель со встроенным чипом, позволяющие хранить электронные деньги и осуществлять различные платежи. Термин также может относиться к устройствам и программному обеспечению, позволяющим производить операции пополнения, хранения и перечисления электронных денег. Часто термин используется как синоним многоцелевых предоплаченных карточек.

Центробанки большинства стран очень настороженно относятся к развитию электронных денег, боясь неконтролируемой эмиссии и других возможных злоупотреблений. Электронная валюта вызывает ряд вопросов — принципиально нерешённые проблемы по сбору налогов, обеспечения эмиссии, опасения об использовании электронных платёжных систем для отмывания денег.