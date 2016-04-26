Крупнейшие банки докапитализировались на 70 миллиардов – НБУ

Крупнейшие банки Украины, на которые приходится более 70% банковской системы, находятся в продуктивном процессе докапитализации.

Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе круглого стола в Киеве.

По ее словам, указанные банки уже пополнили капитал в общей сложности на сумму около 70 миллиардов гривень, что позитивно влияет на банковские балансы, нормативы и способность проводить реструктуризацию кредитов.

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Как сообщал УНИАН, также НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 миллионов гривень. В том числе работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, до 300 миллионов гривень – к 11 января 2017 года, до 400 миллионов гривень – к 11 января 2018 года, до 450 миллионов гривень – к 11 января 2019 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.