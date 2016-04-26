Украина тратит на оборону и безопасность пятую часть расходов бюджета – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня во время мероприятий по случаю 30-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

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"В то время, когда все еще нужны колоссальные ресурсы для преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, когда позарез необходимы большие средства на социальную поддержку ликвидаторов и пострадавших, мы должны тратить на оборону и безопасность едва ли не пятую часть расходов нашего бюджета", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2016 год предусмотрены расходы на национальную безопасность и оборону в сумме 113 млрд грн.